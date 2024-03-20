Китай может сыграть значительную роль в завершении российско-украинской войны, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Китай может сыграть ключевую роль в завершении войны, которую Россия начала против Украины. По его мнению, Пекин имеет "особые отношения" с РФ, потому может повлиять на этот процесс.

Глава МИД отметил большой потенциал Китая в этом контексте. Об этом он сказал в интервью изданию La Stampa.

Кулеба также прокомментировал отношения между Украиной и Китаем, отметив, что между ними существует доверие.

По его словам, Украина и Китай никогда не испытывали проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях. Кроме того, между Киевом и Пекином продолжается диалог по поводу украинской Формулы мира.

"Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире – это украинская мирная формула, предложенная президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира", – сказал министр иностранных дел.

Напомним, накануне в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по окончании войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы для продвижения своих давних информационных операций, направленных на достижение уступок Западу.

Как сообщал OBOZ.UA, почти синхронно с Китаем о намерениях предоставить платформу для переговоров между Киевом и Москвой заговорила и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем величайшей войны в Европе после окончания Второй мировой.

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