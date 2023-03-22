Китай окончательно принял сторону России: Огрызко дал прогноз поставок агрессору оружия

Визит Си Цзиньпина в Москву фактически стал свидетельством того, что Китай избрал страну-агрессор Россию своим партнером и намерен максимально поддерживать ее. Тем не менее вопрос поставки оружия для российской оккупационной армии непростой для Пекина.

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В частности, Китаю критически важно не попасть под санкции Запада. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Думаю, что этого не будет, потому что Китай был и остается экономически зависимым от торговли с Западом", – заметил дипломат.

Он предположил, что военная помощь в определенных объемах может быть предоставлена России тайно. Также возможен вариант поставок комплектующих к современному вооружению, которые также не будут афишироваться.

"Если и будут какие-либо попытки Китая помогать России вооружениями, то это будут очень тайные попытки", – сказал Огрызко. В то же время он отметил, что "любое оружие на поле боя уничтожается", трофейные образцы вооружений будут тщательно изучаться и правда станет известна. Также очень трудно будет скрыть комплектующие к оружию, которые Китай может предоставлять России.

"Очень скоро станет ясно, что Китай поставляет России те или иные виды вооружений. Это будет означать для Китая начало очень неприятного этапа, который называется "санкции", – спрогнозировал дипломат. "Прямых поставок танков, артиллерийских систем или систем противовоздушной обороны и т. д. не будет. Потому что это станет известно буквально за считаные дни", – подчеркнул он.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 20-22 марта в Москве с официальным визитом побывал глава КНР Си Цзиньпин. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и сделал ряд заявлений. В частности, говоря о войне в Украине, он выдал месседж о "голосах, звучащих за мир и рациональность".