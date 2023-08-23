Китай поставлял России инженерную технику, которой оккупанты строили укрепление на линии фронта – WSJ

Китай играет все более важную роль в поддержании экономики России и помогает активизировать ее военные действия в Украине. Последние данные о торговле показывают, что Пекин поставляет стране-агрессору ряд товаров, в том числе некоторые из них с потенциальным военным применением, такие как микрочипы и траншейные экскаваторы.

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Об этом пишет Wall Street Journal. Товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 36% за первые семь месяцев этого года, достигнув 134 миллиардов долларов.

Сейчас на долю Китая приходится от 45% до 50% российского импорта, по сравнению с одной четвертью до широкомасштабного вторжения России в Украину.

Рост торговли был вызван санкциями, которые ограничили доступ России к западным товарам. Китайские компании заполнили этот пробел своей собственной продукцией, включая автомобили, электронику, продукты питания, табачные изделия, металлы, смартфоны и другие потребительские товары.

Китайские компании также поставляли в Россию компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей, а также технологии навигации и глушения.

Кроме того, ровно год назад российский импорт китайской землеройной техники начал резко расти. За первые семь месяцев года Китай продал России почти вдвое больше фронтальных погрузчиков и более чем втрое больше экскаваторов, чем за тот же период годом ранее.

По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Джозефа Вебстера, это свидетельствует о том, что Россия использует их для возведения укрепительных сооружений в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы затем поставлять эту продукцию в КНР.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

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