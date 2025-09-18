Китайский двигатель разгоняет до 370 км/ч: появились первые фото реактивного 'Шахеда', приземленного средствами РЭБ

Хотя реактивный БПЛА "Герань-3" оккупантов принято считать российским аналогом иранского "Шахеда", на самом деле его нельзя назвать "российским". В этих дронах с турбореактивным двигателем идентифицировали 45 иностранных компонентов, в том числе из США и Китая. Практически все "внутренности" этой "Герани" непосредственно к России отношения не имеют.

Об этом рассказало Главное управление разведки Минобороны Украины. Также разведчики показали фото реактивного беспилотника, которого посадили на землю неповрежденным средствами РЭБ.

На фото можно увидеть, что беспилотник оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80. Именно последний обеспечивает скорость полета от 300 до 370 км/чи максимальную дальность около 1000 км.

Также идентифицирована боевая часть дрона. Это осколочно-фугасный зажигательный снаряд ОФЗБЧ-50 весом 50 кг. Конечно, в других "Геранях" необязательно будет именно этот снаряд.

Разведчики утверждают, что максимальную скорость полета "Герань-3" набирает в основном в зонах действия украинских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при заходе на цель.

В общем разведчики смогли идентифицировать 45 иностранных компонентов, половина из которых из США, восемь из Китая, семь из Швейцарии, три из Германии, два из Британии и один из Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Главном управлении разведки продемонстрировали недавние точные удары по российским БПЛА на фронте. В результате спецназовцами сбито 40 вражеских целей.

