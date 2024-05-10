'Классический тревожащий огонь': в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Во время ночной атаки "Шахедами" 10 мая россияне прибегли к классической тактике "беспокоящего огня". Захватчики запустили с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму 10 дронов-камикадзе.

Все они были уничтожены на юге Украины, на отлично сработали мобильные огневые группы. Подробности раскрыл спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь – 10 беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно с мыса Чауда", – отметил представитель Воздушных сил.

Евлаш добавил, что все вражеские дроны были уничтожены, уничтожили их мобильные огневые группы.

"Они были уничтожены на юге, двигались на Николаевскую, Херсонскую области, там их ликвидировали", – рассказал представитель ВС.

Кроме того, по его словам, враг использовал две зенитные ракеты С-300/С-400 для удара по Харькову. Под вражеским огнем снова оказалась гражданская инфраструктура облцентра.

Напомним, утром 10 мая в ПС ВСУ и в Генштабе рассказывали, что силы ПВО сбили все 10 дронов-камикадзе, которыми ночью РФ пыталась атаковать, в частности, Одесщину.

Тем временем ракетами ночью оккупанты ударили по жилой застройке в Харькове. В городе вспыхнули пожары, известно о по меньшей мере двух пострадавших – женщине и ребенке.

Ударными дронами разных типов захватчики еще с вечера 9 мая атаковали Никополь. В целом оккупанты применили 5 БпЛА. В городе зафиксированы повреждения, однако обошлось без пострадавших.