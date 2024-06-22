Клименко объяснил, смогут ли осужденные мобилизоваться в ряды Нацгвардии

Осужденные, которые изъявили желание проходить военную службу, смогут мобилизоваться в ряды Национальной гвардии Украины. Однако пока таких людей в Нацгвардии нет.

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Много будет зависеть от желания мобилизованного. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, на сегодняшний день в рядах Нацгвардии нет осужденных лиц. Также Клименко подчеркнул, что МВД не проводит рекрутинг в местах лишения свободы.

В то же время министр добавил, что это не принципиальная позиция министерства. Если такие люди изъявят желание, они смогут проходить службу в Национальной гвардии.

"Это только начало этого процесса. Во-первых, эти люди будут в отдельных подразделениях, в боевых частях. Во-вторых, мы привлечены только к конвоированию этих лиц, начиная от решения суда об их условно-досрочном освобождении и к ТЦК, где мы их передаем в соответствии с законом либо руководителю ТЦК, либо уполномоченному лицу", – рассказал глава МВД.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Они будут проходить службу в специальных подразделениях под административным наблюдением командира воинской части.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на первом этапе мобилизации заключенных Украина планирует привлечь к армии 4 тысячи человек. Предполагается, что такое количество заключенных согласится защищать государство добровольно.

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