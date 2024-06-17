'У них более сильная мотивация': Малюська сказал, сколько заключенных планируют мобилизовать на первом этапе

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на первом этапе мобилизации заключенных Украина планирует привлечь к армии 4 тысячи человек. Предполагается, что такое количество заключенных согласится защищать государство добровольно.

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Об этом сообщило издание The Washington Post. Он отметил, что мотивация этих людей сильнее, чем у обычных солдат.

Журналисты пообщались с украинским министром на территории тюрьмы, откуда 100 человек уже вышли на свободу, чтобы отправиться на фронт.

"Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу (своей жизни – ред.)", – пояснил Малюська.

Он уточнил, что мобилизованные заключенные будут проходить только в частях, сформированных из таких же лиц, а руководить ими будут кадровые солдаты.

Иностранное медиа сообщило, что после одобрения парламентом закона, разрешившего добровольную мобилизацию осужденных, из украинских тюрем освободили уже более 2750 мужчин.

Напомним, в апреле стало известно, что Генштаб ВСУ, Минобороны и Минюст разработали законопроект о возможности мобилизации осужденных. Документ предусматривает обязательное согласие не только самих заключенных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные спецподразделения.

"Законопроектом вводится возможность с согласия осужденного проходить службу в ВСУ после медицинской проверки физического и психического состояния. Также обязательно нужно получить согласие от командира воинской части, в которой будут формироваться подразделения с осужденными", – рассказала инициатор законопроекта Елена Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно Порядку организации и ведения военного учета (постановление № 1487) и Порядка проведения призыва граждан на военную службу (№560), украинцы до достижения 25-летнего возраста не направляются на прохождение ВЛК.

– В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Если военнообязанный гражданин был призван на службу во время мобилизации, работодатель не имеет права его уволить.

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