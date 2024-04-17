Осужденные смогут служить в ВСУ даже офицерами, но есть условие: в Раде объяснили, как это будет работать

Генеральным штабом Вооруженных сил совместно с Минобороны и Минюстом был разработан законопроект о возможности мобилизации осужденных. Документ предусматривает обязательное согласие не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные спецподразделения.

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она является одним из инициаторов этого документа.

"Законопроектом вводится возможность с согласия осужденного проходить службу в ВСУ после медицинской проверки физического и психического состояния. Также обязательно нужно получить согласие от командира воинской части, в которой будут формироваться подразделения с осужденными", – подчеркнула Шуляк.

Однако, по ее словам, после всех согласований только суд будет рассматривать возможность досрочного увольнения по подписанию контракта. Депутат отметила, что в законопроекте предусмотрено, что осужденные будут состоять на специальном учете, а административный надзор за ними будет осуществлять командир части. Однако подписать контракт на службу в ВСУ смогут не все.

"Парламент поддержал тот вариант законопроекта, в котором запрещается мобилизация осужденных, совершивших преступления против основ нацбезопасности Украины, коллаборантов, совершивших убийства или другие тяжкие преступления. Кроме того, продолжается дискуссия по вопросу, можно ли осужденным коррупционерам приобщаться" , – сказала Шуляк.

Она выразила надежду, что до второго чтения народные депутаты Украины достигнут консенсуса по всем актуальным вопросам. Депутат уточнила, что в зависимости от уровня военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров.

"Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, но мы сосредотачиваем все наши силы для достижения единой цели – победы над агрессором", – подчеркнула Шуляк.

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