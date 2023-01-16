Климкин: победа Путина изменила бы историю века, Запад 'лечит' мир от России. Интервью

На Западе есть четкое осознание того, что глава страны-террориста России Владимир Путин не должен победить в войне против Украины, поскольку такая победа изменила бы историю всего ХХІ века, всю систему ценностей демократического мира. Чтобы не допустить такого сценария, западные союзники Украины критически поднимают ставки и усиливают санкции, а также применяют "лекарство" против "больной" страны – путинской России.

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Впрочем, Запад до сих пор испытывает беспокойство относительно развала России и того, чем станут фрагменты "империи". Совместной стратегии "перезагрузки" РФ у наших союзников пока нет. Однако уже сейчас можно утверждать, что крупнейший партнер России – Китай – не будет переходить "красные линии", установленные Западом. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день свободный мир имеет все необходимое, чтобы привести Россию к историческому поражению. По вашим оценкам, есть ли уже сложившееся решение коллективного Запада о том, чтобы Украина нанесла окончательное поражение российской армии и режиму Путина? Нет ли у них беспокойств по поводу развала России, по поводу применения Путиным ядерного оружия?

– Конечно, есть беспокойство. В отношении развала, в отношении того, что будет на месте России. Как перезагрузить Россию, общей стратегии нет.

Но однозначно есть общее видение и общий консенсус, что Путину нельзя дать победить, поскольку его победа будет означать победу против Запада как такового и мира, где доминируют совершенно иные ценности. Победа Путина повлияла бы на историю всего века, а возможно, и больше, без преувеличений.

В то же время у Запада точно есть понимание, что нужно поднимать ставки. Вы видите последние изменения – дальнейшее поднятие ставок по энергоносителям. Ограничения работают. Последние расчеты показывают, что Россия теряет 150-170 миллионов долларов ежедневно, а с 5 февраля, когда будет введено эмбарго на нефтепродукты, Россия будет терять около 250 миллионов долларов ежедневно. Это еще не те средства, которые разрушат российскую экономику мгновенно, но это уже угрожает макрофинансовой стабильности России.

Сейчас также рассматривается возможность введения санкций в отношении аграрного сектора России, что также абсолютно критично. Это также стало причиной длительной "наркотической" зависимости Запада от России. Есть фундаментальное повышение ставок по вооружениям, по энергетическому и атомному сектору. Будет поднятие ставок и по технологическому сектору.

Очень важно также закрыть все щели по предыдущим пакетам санкций. Если все это произойдет, безусловно, это будет новое качество давления на Россию.

Итак, мы действительно видим качественное поднятие ставок. Но пока я не вижу общей стратегии Запада в том, чтобы однозначно перезагрузить режим. Это публично не декларируется. Это не обсуждается.

Тем не менее, опасения или даже страх Запада перед тем, что будет происходить в России, есть.

– Есть такая медицинская аллегория: в организме циркулирует вирус. Человеку дают антибиотик, чтобы уничтожить вирус, но если этого антибиотика недостаточно, болезнь может длиться очень долго. В ситуации войны в Украине – Запад дает нам этот "антибиотик", оружие против путинской армии, но в недостаточном количестве, поэтому эта "инфекция" не уничтожается окончательно и война фактически затягивается. Вы согласны?

– Я бы не сравнивал это с антибиотиком. Запад действительно предоставляет нам средства и применяет средства сам. Все эти средства для того, чтобы предотвратить распространение "болезни". Но "болезнь" эта не вирусная. Скорее, ее можно сравнить с психоневротическим расстройством. Лечить шизофрению антибиотиками, очевидно, невозможно.

Поэтому я считаю, что эта аллегория, очень симпатичная, к России не подходит. Россию, которая "болеет" такой "болезнью", нужно "вылечить", а не просто сделать так, чтобы ее "болезнь" не влияла на других. О том, как "вылечить", консенсуса на Западе еще нет.

– Видите ли вы определенное изменение позиции Китая в отношении России? Считаете ли вы, что Россия может потерять если не своего главного союзника, то, по крайней мере, страну, на которую она делает очень большие ставки?

– Да, Китай не является союзником России. Китай является партнером. И даже официально отношения между Китаем и Россией называются партнерством без ограничений. Они никогда не являлись союзниками и в перспективе не будут. Это первое.

Второе – я не вижу фундаментальных изменений в китайской позиции по отношению к России. Сегодня Китай не готов полностью покинуть Россию. Она ему нужна в соперничестве с США и Западом. Но также Китай не будет поддерживать Россию для того, чтобы перейти красные линии Запада. Китай всегда внимательно следит за этими красными линиями.

Поэтому Китай будет продолжать экономическое и другое сотрудничество с Россией, использовать российские ресурсы. Но одновременно Китай будет четко соблюдать красные линии Запада, в частности, технологические, военные и т.д.

Мы видим разочарование китайского руководства от происходящего в России, но они никогда не будут этого озвучивать публично. В этом отличие китайской политики. Они будут делать это совершенно непублично.

Но в действительности я вижу возможность взаимодействия Китая с Западом – как с Соединенными Штатами, так и с европейскими странами – для усиления давления на Россию. Они не очевидны, но, тем не менее, признаки этого появляются.

– Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под красными линиями Запада, которые не хочет пересекать Китай?

– Это поставки оружия России, поставки товаров военного назначения, передача высоких технологий, которые могут использоваться для продолжения производства оружия. Все это и есть красные линии.