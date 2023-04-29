Ключевой элемент для контрнаступления: демократы требуют Байдена передать Украине F-16

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден подвергается давлению со стороны членов своей партии относительно поставки Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Hill. Данный сценарий уже повторялся несколько раз при подготовке к передаче важного оружия.

Администрация Байдена выступает против такого шага, аргументируя это тем, что у Соединенных Штатов нет лишних систем ATACMS, а самолеты не являются приоритетом для ВСУ.

Однако источник указывает на схожесть ситуации с предоставлением танков M1 Abrams, когда Белый дом сначала отказывался их отправлять в Украину, но затем изменил свою позицию.

Конгрессмены отмечают, что следующим логичным шагом должно стать предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, которые могут стать ключевыми элементами для обороны и контрнаступления украинских войск.

Издание также пишет, что это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для защиты от российского агрессора Украина нуждается не только в многоцелевых истребителях, таких как американские F-16. Чтобы отражать вражеские воздушные атаки Силам обороны также необходимо больше систем ПВО;

– по его словам, наша армия уже получила дальнобойный комплекс Patriot, однако полностью пазл защиты страны из воздушного пространства сложится только после получения ВСУ современных истребителей F-16;

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас наилучшей гарантией безопасности для нашего государства является ускорение поставок вооружения. В частности, по его словам, украинская армия нуждается в современных истребителях F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!