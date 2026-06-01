'Ключевой логистический узел': 'Атэш' разведал склады Черноморского флота в Симферополе. Фото и видео

Партизаны разведали важный логистический узел Черноморского флота в оккупированном Крыму. Объект расположен в Симферополе и играет ключевую роль в обеспечении российской группировки на полуострове.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Координаты уже известны Силам обороны.

"Агенты "Атеш" провели детальную разведку военного объекта в Симферополе – 758 Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Ключевой объект оккупантов попал в поле зрения партизан

Как отметили в партизанском движении, 758-й Центр материально-технического обеспечения является одним из главных логистических объектов Черноморского флота РФ в Крыму.

Через него осуществляется поставка топлива, запасных частей и технического имущества для кораблей и береговых подразделений, что делает этот узел стратегически важным для обеспечения российской армии на полуострове.

В ходе наблюдения агенты выявили расположение складов, площадок для хранения техники, а также основные маршруты движения грузового транспорта. Кроме того, удалось установить периоды наибольшей активности объекта и особенности организации дежурств.

"Вся собранная информация передана Силам обороны Украины. Координаты: 44.96247, 34.07578", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Атеш" сообщал, что российские оккупанты существенно изменили свою логистику и переносят склады с боеприпасами и БПЛА в глубокий тыл. Один из таких складов был замечен в Мариуполе. Такое изменение логистики вызывает больше трудностей для оккупантов в подвозе груза на фронт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что командование российской оккупационной армии начало масштабную переброску личного состава Черноморского флота в состав войск беспилотных систем. Такая ситуация была зафиксирована в 475 отдельном центре радиоэлектронной борьбы ЧФ. Захватчики надеются, что использование моряков в качестве операторов БПЛА будет более "эффективным" в нынешних условиях.

