'Ключевой узел': на Брянщине поражена подстанция 'Новобрянская', последствия ощутит весь регион

Россия продолжает ощущать на себе последствия развязанной Кремлем полномасштабной войны против Украины. Теперь их прочувствуют жители Брянской области, где, как сообщается, была поражена подстанция 750 кВ "Новобрянская".

Выведение из строя этого ключевого узла магистральной энергосети региона подрывает стабильность электроснабжения и предвещает масштабные и длительные отключения в области. Об этом пишет Telegram-канал ЕхіІепѵа+.

Что известно

По данным канала, в Брянской области возникли проблемы у подстанции 750 кВ "Новобрянская", расположенной в населенном пункте Выгоничи.

"На Брянщине была поражена подстанция 750 кВ "Новобрянская". Ключевой узел магистральной энергосети, поражение которого сказывается на стабильности электроснабжения региона", – отмечено в сообщении.

В Еxilenova+ также добавили, что последствия выведения из строя этой подстанции ощутит на себе вся Брянская область.

"Систематические атаки по этой подстанции повлекут за собой дестабилизацию магистральной энергосети региона, перегрузку смежных ПС и рост масштабных и длительных отключений электроэнергии. Зеркальные действия на атаки РФ по энергетике Украины", – констатировал паблик.

Примечательно, что в ночь на 8 февраля губернатор Белгородской области Александр Богомаз жаловался на "удары с применением ракет большой дальности "Нептун" и систем реактивного залпового огня "Хаймарс", которые, по его словам, привели к нарушению тепло- и энергоснабжения в семи муниципальных образованиях региона.

Атаку представитель государства-агрессора, уже почти четыре года наносящего удары по критической инфраструктуре Украины с целью лишить людей света и тепла, назвал "террористической" и "намеренной". Терроризма в действиях российской армии он, судя по всему, не замечает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Белгороде объявили эвакуацию детей и пенсионеров из-за проблем с отоплением. Подобный поворот "идущей по плану СВО" вызвал у россиян истерику.

