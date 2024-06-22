Ключевые аэродромы – недостижимы: США не позволяют Украине бить американским оружием по России дальше 100 км – WP

Власти США недавно разрешили Украине наносить удары по военным объектам в России с применением американского вооружения. Однако некоторые ограничения по-прежнему не позволяют ВСУ выводить из строя самолеты, которые сбрасывают сотни авиабомб на украинские города и села.

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Соединенные Штаты ограничили Украину стрельбой на расстоянии менее 100 километров от границы, что оставило вражеские аэродромы в зоне недосягаемости. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам представителя Пентагона майора Чарли Дитца, США согласились позволить Украине стрелять из предоставленного США оружия по России туда, куда прибывают российские войска, пытаясь захватить украинскую территорию. При этом он утверждает, что речь идет не о географии или определенном радиусе.

"Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы", – заявил представитель Пентагона.

Также в минобороны США добавили, что Украине также разрешено использовать поставленные США системы противовоздушной обороны для нанесения ударов по российским самолетам, но только при условии, "если они собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству".

В свою очередь советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выдал, что "речь идет не о географии, а о здравом смысле". Однако украинское руководство не верит, что у ВСУ есть такая свобода действий, как утверждают в США.

Более того, результаты украинских ударов за три недели с тех пор, как Вашингтон одобрил просьбу Украины использовать определенные западные вооружения для нанесения ударов по РФ, подтверждают ограниченную дальность ударов.

В то же время, ослабление американских ограничений в районах, близких к Харькову, сократило территорию вне досягаемости Украины для американского оружия всего на 15%, что по факту позволило России сохранить военное преимущество над Украиной. При этом удары по пусковым установка С-300 и С-400 сократили число ракетных обстрелов Харькова.

Но одной из основных проблем остается применением российскими террористами авиабомб. Управляемые авиабомбы могут весить сотни килограмм и оснащены системами наведения. Носители бомб взлетают с аэродромов, находящихся дальше, за пределами одобренной США дальности удара. Официальные лица говорят, что неспособность Украины сдерживать атаки российских планирующих бомб является главным недостатком эффективного в других отношениях изменения политики США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия ежемесячно использует 3200-3500 управляемых авиабомб, направленных исключительно на удары по гражданскому населению и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Харькове 10 июня раздался взрыв. Войска РФ ударили по городу тремя авиабомбами, есть прилет на окраине в районе жилой застройки. Вследствие обстрела пострадали восемь человек.

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