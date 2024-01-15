Княжицкий рассказал, что не так с законопроектом о мобилизации и электронным реестром военнообязанных и призывников

Народный депутат Николай Княжицкий раскритиковал законопроект о мобилизации, который в Верховную Раду в конце 2023 года внес Кабинет министров. По его словам, закон был написан плохо и неудачно, потому что превращал мобилизацию в "кнут", который к тому же нельзя будет применить.

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В то же время он уверен, что закон о мобилизации не будет работать, если не будет эффективного рекрутинга и если мобилизация не станет честью и престижем. Об этом нардеп рассказал на своем YouTube-канале в выпуске "Княжицкий. Политика".

Нардеп отметил, что парламент отправил законопроект на доработку, потому что никто не хочет брать на себя ответственность за его результаты. Также он добавил, что номинально законопроект якобы писал Кабинет министров, но на самом деле его готовил в том числе парламентский комитет со скандальным нардепом Марьяной Безуглой.

По словам Княжицкого, мобилизация должна стать престижной и мотивировать людей вступить в ряды ВСУ. При этом он подчеркнул, что это станет возможно, когда украинцы будут видеть, что коррупционной составляющей нет, украинский военный хорошо обучен, вооружен и командиры заботятся о его безопасности.

Также нардеп подчеркнул, что законопроект об электронных реестрах военнообязанных и призывниках, который сейчас рассматривают в Верховной Раде, даже более важен для призыва в армию, чем сам закон о мобилизации. Он объяснил, что реестры смогут регламентировать, каким образом можно вести учет тех граждан, кто подлежит призыву в ВСУ.

"Но этот закон тоже написан крайне непрофессионально, в нем четко не определено, кто должен составлять реестры военнообязанных, сколько этих реестров должно быть, он противоречит целому ряду других законов. И как законопроект о мобилизации нарушает нормы о защите прав человека, этот – нарушает ряд действующих законодательных норм, в том числе касающихся конфиденциальности", – заявил нардеп.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что комитеты Верховной Рады, возможно, начнут рассматривать новый законопроект о мобилизации уже на следующей неделе. По ее словам, на сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в частности службы в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют новый законопроект о мобилизации. Ожидается, что из документа будут изъяты антиконституционные нормы и другие спорные моменты, которые были в первоначальном варианте, предложенном правительством.

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