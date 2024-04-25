Коалиция дронов собрала почти €500 млн для Украины: что дальше

Коалиция дронов, инициированная Латвией, собрала уже почти 500 млн евро на БПЛА для Вооруженных Сил Украины. Но на этом страны коалиции не собираются останавливаться, идет работа над новыми инвестициями.

Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он озвучил собранную сумму на своей странице в соцсети Х и рассказал о дальнейших планах коалиции.

По словам Спрудса, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников для ВСУ на 400 млн. евро. Канада инвестирует в инициативу 70 млн. евро. Латвия объявила о предоставлении 10 млн. евро. Еще 3 млн. евро выделила Литва.

"И это только начало. Идут активные переговоры с другими странами коалиции беспилотников", – подчеркнул Спрудс.

Напомним, что коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины в феврале 2024 года. Солидерами коалиции являются Великобритания и Латвия. Также в Коалицию присоединились: Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия и Швеция.

Правительство Латвии планирует выделять на развитие Коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Цель инициативы – обеспечить 1 млн БПЛА для нужд Украины.

Страны-участники Коалиции обязуются вкладывать ресурсы в производство дронов, осуществлять поставки БПЛА и их запчастей в Украину, а также проводить испытания беспилотников и обучение войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

Латвия отправит первую партию БПЛА Украине через Коалицию дронов. Решение было принято правительством 16 апреля. В закупках задействована местная индустрия, БПЛА отличаются высоким качеством и прошли проверки.

Канада на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов 14 апреля решила передать нашей стране 450 многоцелевых БПЛА SkyRanger. Отправку обещают начать уже летом 2024 года.

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