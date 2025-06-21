Когда аятоллу уничтожат, Путин будет следующим? Оппозиционерка Курносова пояснила, что остановит агрессора

Реальные перемены в политике Кремля в отношении Украины, реальные перспективы заключения мира возникнут лишь тогда, когда российский диктатор Владимир Путин потеряет ощущение полной безнаказанности. Для радикального изменения ситуации требуется серьезный внешнеполитический или внутренний шок. Таким событием может стать, например, падение иранского режима аятолл. Если произойдет крах теократической диктатуры, которую еще недавно считали устойчивой, это станет прецедентом и символом для других авторитарных лидеров, включая Путина.

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Когда в адрес Москвы прозвучат те же жесткие сигналы, что звучат в отношении Тегерана – например, заявления президента США Дональда Трампа о том, что Штатам в любую минуту известно место, где находится аятолла Хаменеи, – это может изменить поведение Кремля. Пока же кремлевский диктатор продолжает настаивать на капитуляции Украины – только так, а не иначе, можно рассматривать многочисленные требования, выдвигаемые Москвой на переговорах с Украиной.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Стамбульский формат переговоров России и Украины де-факто не способен обеспечить прогресс в вопросе прекращения войны. В таком формате могут решаться только вопросы обмена пленными. По его мнению, учитывая, что решения в России принимает только первое лицо, ситуацию может изменить исключительно встреча Путина и Зеленского. Одновременно мы видим заявления Пескова о том, что в Кремле рассматривают возможность встречи Путина, Зеленского и Трампа, но она потребует очень длительной подготовки. И, наконец, сам Путин заявляет о том, что войну необходимо завершить как можно быстрее, но при этом факты свидетельствуют о том, что он готовится к затяжной войне. Согласны ли вы с тем, что Стамбульский форма себя изжил? Какой формат еще возможен, помимо переговоров на уровне президентов Украины и РФ?

– Прежде всего, решение гуманитарных вопросов тоже важно. Если Стамбульский формат необходимо только для возвращения всех пленных, всех удерживаемых в России на родину, это уже хорошее дело. Да, я тоже могу сказать, что из Стамбульского формата, к сожалению, не может получиться даже перемирие, не говоря уже о долгосрочном соглашении. Тем не менее, мы видим, что украинцы возвращаются домой, и это тоже очень важный результат.

Что касается войны, то я говорила, говорю и буду говорить, что, пока Путин находится у власти в России, на долгосрочный мир рассчитывать не стоит ни при каких форматах – хоть встреча с Трампом, хоть встреча без Трампа, хоть какая угодно другая встреча. Главная гарантия мира – это отсутствие Путина и его команда у руля в РФ.

Возможно, могут быть возможности каких-то договоренностей, когда будет трехсторонний формат. Но я лично на это сильно бы не рассчитывала. Более того, главная цель Путина – это точно не четыре области Украины плюс Крым и даже не вся Украина, которую ему до сих пор хочется иметь под контролем. Основная цель Путина – это получение большего контроля над, по крайней мере, всеми республиками бывшего Советского Союза – не случайно сейчас так много внимания уделяется Молдове, - а в долгосрочных планах – контролировать страны бывшего социалистического блока, страны Восточной Европы.

Да, это может быть прямое военное присутствие, но мы видим то количество агентуры, которое сейчас заброшено в Европу, и мы видим, что путинская Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Европе.

Поэтому, пока Путин будет оставаться у власти, спокойно жить никому не придется – не только Украине, но и другим странам Европы.

– Тот же Сергей Кислица констатировал, что Путин готов договариваться только с сильными мира сего. Очевидно, что это США и, возможно, еще Китай. Допускаете ли вы, что, если бы у Трампа действительно было желание завершить эту войну, он мог бы представить какой-то железобетонный аргумент или просто дать Путину какие-то "плюшки", чтобы тот хотя бы на несколько лет отказался от этих своих империалистических целей?

– "Плюшки" Трамп как раз все время предлагает, а вот силу он до сих пор не демонстрировал. Посмотрим, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Если в результате того, что там происходит, режим аятолл падет, это будет примером того, как нужно действовать с Путиным.

– А на что способен Си Цзиньпин? В последнее время мы наблюдаем очень серьезное сближение Китая и путинской России. Все видели Си Цзиньпина на Красной площади в Москве 9 мая с колорадской ленточкой. Мы также видим сближение Си с режимом Лукашенко в Беларуси. Допускаете ли вы, что при определенных обстоятельствах глава Китая мог бы сыграть определенную роль в контексте окончания войны?

– Конечно, мог бы. Но пока он выжал из России не все соки, поэтому пока ему выгодна ситуация, в которой он может получать от Путина всяческие преференции, а Россия все больше и больше ослабляется. Когда Си Цзиньпин получит все, что хочет, он сможет начать более жестко давить на Путина. А возможности такого давления у него, конечно же, есть, потому что без поставок того, что Путин получает из Китая и Северной Кореи – а Северная Корея без Китая ничего делать не будет, – ему будет сложно вести войну.

– Ситуация для Трампа внутри страны непростая. Протесты в Калифорнии, которые распространились и на другие штаты. Считаете ли вы, что, если Трамп по той или иной причине перестанет быть президентом США, сыграет ли это в пользу того, что Путину будет более договороспособным в этом процессе?

– Я не вижу такой вероятности в ближайшее время. Но даже если бы что-то произошло и Трамп перестал бы быть президентом США, то президентом стал бы Джей Ди Вэнс. А пока у него позиция не сильно отличается от позиции Трампа.

– Путин заявил, что встреча с президентом Зеленским необходима на завершающем этапе войны, чтобы "поставить точку". Значит ли это, что под этой "точкой" подразумевается капитуляция Украины? Или здесь может иметься в виду какой-то другой формат?

– Никакого другого формата не имеется в виду. Мы видим, что все те предложения, которые звучат от России, иначе как капитуляцией Украины назвать нельзя. Все эти требования и сокращении армии и тому подобном звучат именно так. Ровно капитуляции Путин и добивается.

Да, он хочет встречаться с Зеленским как победитель – как то, кто поставил Зеленского на колени. Другого формата он не видит.

– Подводя итог, можно констатировать, что, пока Путин у руля в России, ждать окончания этой войны не следует.

– По крайней мере, пока он уверен в себе – точно не следует. Должно произойти что-то очень серьезное. Например, у него должны закончиться деньги для ведения этой войны. Или он должен увидеть, как падает режим аятолл, и понять, что такие вещи возможны.

Пока же мы видим, что он без мыла лезет во все места для того, чтобы изобразить из себя миротворца в Иране. Но послушай, ты ведешь войну, напав на Украину, и рассказываешь, какой ты миротворец? Ты в своем уме?

Когда он увидит, что ситуации могут решаться совершенно иначе… Как сказал Трамп, Штаты знают, где находится аятолла Хаменеи в каждый момент. Когда такие же слова будут сказаны Путину и когда он поймет, что есть средства, которые в любой момент могут его уничтожит, может быть, тогда он будет более сговорчивым.