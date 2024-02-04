Когда новый законопроект о мобилизации будет рассмотрен в Раде: озвучены сроки

Уже на этой неделе комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке может рассмотреть законопроект о мобилизации. Но на это потребуется несколько заседаний.

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Об этом заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил в эфире телемарафона. После рассмотрения законопроекта комитет будет принимать решение, которое будет с документом

"По моему мнению, комитету уже не очень много времени потребуется. потому что мы в принципе с первой редакцией детально ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что после рассмотрения законопроекта комитет по нацбезопасности будет принимать решение, которое будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – считает парламентарий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В тексте нового законопроекта о мобилизации, который Кабинет министров передал Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

– Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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