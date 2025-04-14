"Когда подписал контракт, рассказал маме": 18-летний защитник рассказал, почему ушел на фронт. Видео

18-летний Александр из Николаева добровольно подписал контракт и присоединился к рядам 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Именно бойцы этой бригады защищали его родную землю от неприятеля.

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Парень родом из Вознесенского района, где во время полномасштабного вторжения украинские военные остановили и разбили российские колонны и не дали продвинуться. Это событие сильно повлияло на Александра и оказало содействие в выборе места службы, сообщает Telegram-канал "СтратКомЗСУ".

Рекрут рассказал, что перед подписанием контракта с ВСУ изучал информацию о разных подразделениях, но больше всего его поразила 28-я механизированная бригада. После принятого решения поделился новостью с мамой – сначала она расстроилась, но потом начала поддерживать сына.

Александр также подчеркнул, что все его собратья пришли добровольно и обладают высокой мотивацией. Они быстро учатся, а опытные инструкторы передают не только теоретические знания, но и реальный боевой опыт.

"Когда подписал контракт, рассказал маме. Она расстроилась, а сейчас уже поддерживает. Сейчас молодежь более выносливая, более схватывает. Все пришли добровольно. Ребята очень мотивированы. Все инструкторы с боевым опытом. Все рассказывают, учат то, что они проходили, подсказывают, как лучше, что нужно знать", – рассказал Александр.

Он признался, что рассматривал другие варианты – работать или учиться, но мнения о службе стали преобладать. "Хочется мне туда и все. Нравится военное дело", – сказал боец.

Как сообщал OBOZ.UA, 18-летний боец с позывным "Хан", родом из Белой Церкви, добровольно пошел служить, не сказав маме ни слова. Рекрут присоединился к 92-й отдельной штурмовой бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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