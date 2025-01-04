'Когда российская техника скрывается, Баба-Яга берется за пехоту': в 63-й ОМБр показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов. Видео

Украинские защитники продолжают боевую работу по уничтожению врага, даже когда тому удалось спрятать технику. Бойцы бригады "Стальные львы" начинают охоту на российскую пехоту с применением тяжелых дронов.

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Соответствующим видео поделились военные 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Telegram. Как результат, немало оккупантов стало удобрением для украинской земли.

"Когда российская техника прячется, Баба-Яга берется за пехоту. Пилоты ББС 63 бригады накрошили целую пачку мо**алей, которые пытались убежать от сбросов украинских тяжелых дронов, но им не удалось", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале января операторам подразделения ГУР "Крылья" с помощью FPV-дронов самолетного типа Darts удалось уничтожить позиции оккупантов и десятки единиц российской техники, среди которых ретрансляторы, бронетехника, средства РЭБ.

Известно, что беспилотники Darts от украинского производителя способны нести боевую часть массой 4 кг, а радиус работы составляет 30 км.

Как сообщал OBOZ.UA, у побережья Крыма 31 декабря 2024 года воины ГУР уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Это был исторический удар, ведь именно украинским защитникам впервые в мире удалось реализовать такую операцию.

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