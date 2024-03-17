Министр обороны Германии Борис Писториус: "Мы должны учитывать, что Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет".

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Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен: "Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує статтю 5 і солідарність НАТО на міцність".

Керівник БНБ Польщі Яцек Севера: "У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна: "За даними естонського уряду, Росії може знадобитися "три-чотири роки", щоб підготувати "тест для НАТО".

Президент Франції Еммануель Макрон: "Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу Росії", – сказав він.

Німецька розвідка: "Більше не можна виключати", що президент РФ Владімір Путін з 2026 року" нападе принаймні на частину НАТО, зокрема, країни Балтії або Фінляндію".

Висновки:

Перший: від "8-ми років" прийшли лише за кілька місяців до ймовірного російського нападу у 2026 році – значить все це, вибачте, не той аналіз, який враховує всі важливі фактори.

Другий: ці дані змінювалися лише в сторону зменшення термінів можливої російської атаки, відтак – тенденція очевидна.

Третій: тут не враховується, принаймні дві речі, що напад на НАТО може бути і під час позиційної війни з Україною і те, що російський режим атакує не тоді, коли вони сильніші, а коли супротивник слабший.

Тому послухайте уважно:

Російська провокація проти НАТО чи, навіть, очевидна атака на одну з країн НАТО може відбутися не через вісім, п’ять, три чи навіть два роки, а вже наприкінці 2024 – початку 2025 року.

Єдиний спосіб уникнути цього – надати максимальну підтримку Україні прямо зараз!