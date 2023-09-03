Когда Украина сможет применить F-16: прогноз Резникова

Украинская армия сможет применить западные истребители F-16 уже весной следующего года. Есть ряд стран, которые согласились передать нашему государству самолеты после завершения обучения и подготовки инфраструктуры.

Видео дня

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что авиация является одной из самых острых потребностей Вооруженных сил Украины.

"Я думаю, в следующем году, весной (в Украине будут F-16. - ред.). Я имею в виду – уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые вызвались учить, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", – отметил министр.

Объясняя процесс предоставления истребителей Украине, Резников привел аллегорию из трилогии Джона Толкина "Властелин колец". В книге была ситуация, когда хоббиты не могли сесть на орлов, чтобы с легкостью доставить кольцо на огненную гору.

"Да не могли на самом деле. Потому что это должно быть: а) политическая воля относительно предоставления орлов; б) получение согласования от правительств орлиных государств"; в) нужно было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах; г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: “А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбивается от Саурона..." – объяснил Резников.

Напомним, в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что группа украинских пилотов и инженеров отправилась в Данию для прохождения обучения на истребителях F-16. Командующим ПС ВСУ Николаем Олещуком были отобраны одни из лучших пилотов, которые должны быть первыми, кто овладеет истребителями. Вслед за первой группой Украина рассчитывает отправить остальных пилотов, чтобы максимально охватить учебный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

– Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!