Украина отправила первую группу пилотов для обучения на истребителях F-16: в Воздушных силах раскрыли подробности

Группа украинских пилотов и инженеров отправились в Данию для прохождения обучения на истребителях F-16. Командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком были отобраны одни из лучших пилотов, которые должны быть первыми, кто освоит истребители.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вслед за первой группой Украина рассчитывает отправить остальных пилотов, чтобы максимально охватить учебный процесс. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Игнат выразил уверенность, что первая группа украинских пилотов сможет быстро освоить истребители F-16. Также он добавил, что в Данию оптправились самые перспективные летчики.

"Отправили сейчас в Данию группу, которая была определена командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком одни из лучших пилотов, которые должны быть первыми людьми, кто освоит и прилетят в Украину. Это были лучшие пилоты, самые перспективные, которые, надеюсь, смогут быстро выучиться", – сказал Игнат.

Также в Воздушных силах добавили, что Украина вскоре рассчитывает отправить на обучение следующие группы пилотов. Сейчас же наша страна ждет, когда партнеры предоставят соответствующие площадки для обучения.

"Ожидаем, что за первой группой пойдет вторая, третья, когда мы сможем максимально отправить на все площадки, которые предоставят нам партнеры, не только в Данию, людей, чтобы максимально эффективно охватить учебный процесс", – добавил Игнат.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с датским коллегой Флеммингом Лентфером. Стороны договорились об обслуживании и ремонте истребителей F-16 в Украине.

Ранее украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников дал прогноз, когда ВСУ начнут использовать F-16. По его словам, это может произойти весной 2024 года.

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