В фокусе – F-16: Залужный договорился с датским коллегой об обслуживании и ремонте истребителей в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с датским коллегой Флеммингом Лентфером. Стороны договорились об обслуживании и ремонте истребителей F-16 в Украине.

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Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что провел конструктивный телефонный разговор с генералом и начальником Штаба обороны Королевства Дания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине", – написал Залужный.

По его словам, генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.

"Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором", – сообщил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников дал прогноз, когда ВСУ начнут использовать F-16. По его словам, это может произойти весной 2024 года.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился деталями плана обучения украинских специалистов на F-16. Также он подчеркнул, что кроме самолетов, Воздушным силам ВС Украины необходимы мощные радары и средства поражения.

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