Когда заработает новый законопроект о мобилизации в Украине: названы возможные сроки

Для начала работы нового законопроекта о мобилизации в Украине понадобится несколько недель, возможно, месяц. Именно столько времени займет принятие нового закона и непосредственно начало его реализации.

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При этом новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде уже в кратчайшие сроки. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

"Конечно, в этом году (будет принятие. – Ред.). Это вопрос недель", – заверила чиновница.

Кроме того, по ее словам, уже идет работа над огромным набором подзаконных актов, требующих изменений, согласно обновленной редакции законопроекта.

Напомним, народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин еще не подал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Однако стало известно, что из него могут убрать норму о праве военнослужащего на демобилизацию через 3 года службы.

"Хочу проговорить это публично: нельзя этого делать. Люди не рабы. Они имеют право на конечный срок службы", – подчеркнул Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что комитеты Верховной Рады могут начать рассмотрение нового законопроекта о мобилизации уже на следующей неделе. По ее словам, на сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

– Накануне депутат Николай Княжицкий подверг критике законопроект о мобилизации, который в Верховную Раду в конце 2023 года внес Кабинет министров. По его словам, закон был написан плохо и неудачно, потому что превращал мобилизацию в "плети", которые к тому же нельзя будет применить.

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