Кого из студентов могут мобилизовать во время военного положения: разъяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине изменились правила предоставления отсрочки некоторым категориям гражданам. Новые требования касаются, в том числе студентов, часть из которых могут мобилизовать несмотря на получение высшего образования.

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При этом студенты, которые учатся на очной форме, как и прежне не могут быть мобилизованы. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Несмотря на действие в стране военного положения, право на отсрочку от мобилизации имеют студенты, которые обучаются на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального и высшего образования), ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного, научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Также по закону не могут быть мобилизованы педагогические работники учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В то же время теперь некоторые студенты могут быть мобилизованы во время военного положения. Речь идет о военнообязанных гражданах, которые обучаются заочно. Также призвать в ряды ВСУ могут студентов, которые получают второе и третье высшее образование и студентов, которые получают любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

При этом все студенты, которые достигли 18-летнего возраста, обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать через приложение "Резерв+", а также в ТЦК и ЦПАУ.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Некоторые заболевания могут стать преградой для прохождения военной службы. К таким диагнозам относится в том числе гипертония, однако степень пригодности к службе при такой болезни зависит от характера ее протекания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные смогли онлайн оформить отсрочку от мобилизации. В то же время об электронных повестках пока речь не идет.

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