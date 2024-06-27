Могут ли мужчин с гипертонией мобилизовать в ряды ВСУ: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Некоторые заболевания могут стать преградой для прохождения военной службы.

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К таким диагнозам относится в том числе гипертония, однако степень пригодности к службе при такой болезни зависит от характера ее протекания. Об этом сообщают "Факты".

Гипертония проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Длительное время заболевание может протекать бессимптомно, и человек может даже не догадываться, что у него высокое давление.

К главным симптомам гипертонии относятся интенсивная боль или значительный дискомфорт в области сердца, учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии, одышка и судороги, нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица, интенсивная головная боль, сопровождающаяся спутанностью сознания и расстройствами зрения, а также выраженные тревожные расстройства.

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, которое определяет список болезней, военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него выявлены такие диагнозы:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением давлением до 3 степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;

Легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

В то же время стоит отметить, что если у человека гипертоническая болезнь II или I стадии, то военно-врачебная комиссия признает его непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Соответственно такого человека могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Напомним, представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что более 2 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Из них 1,1 млн граждан пригодны к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные смогли онлайн оформить отсрочку от мобилизации. В то же время об электронных повестках пока речь не идет.

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