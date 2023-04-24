Кого мобилизуют в первую очередь и всех ли отправляют на фронт во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 20 мая 2023 года. Однако их должны продлить еще по меньшей мере до середины августа 2023 года.

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Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк. Он рассказал, что в начале мая власти планируют продлить военное положение еще на 90 дней, то есть ориентировочно до середины августа.

Так, после провозглашения президентом Украины 24 февраля 2022 года военного положения и общей мобилизации, власть продолжает их действие каждый раз на максимально возможный по закону срок – 3 месяца. В мае это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал ранее, что в Украине нет новых волн мобилизации, сейчас она проходит по планам с 24 февраля 2022 года. Как отмечал министр, цели мобилизации, утвержденные тогда, еще не достигнуты. Также Резников подчеркнул, что необходимости усиливать мобилизационные меры нет, поскольку Генштаб пока не испытывает недостатка военных.

Добавим, что получение повестки не означает немедленную отправку на передовую. Часто в территориальные центры комплектования приходят распоряжения о доукомплектовании тыловых частей.

Как рассказал офицер Сумского областного ТЦК Роман Яременко в интервью Суспільному, солдаты некоторых боевых частей на передовой фактически ни разу не принимали участия в боевых действиях. В частности, военнослужащие в таких частях могут заниматься доставкой боеприпасов, приготовлением пищи или разведкой.

"Очень много распоряжений поступает на доукомплектование именно частей, которые являются тыловыми, которые обеспечивают подразделения на передовой", – подчеркнул Роман Яременко.

Отметим, что в первую очередь сейчас мобилизуют мужчин, которые имели ранее военный опыт. Также призывают военнообязанных без опыта, которых перед отправкой на фронт учат. Так, для обычной стрелковой специальности обучение для вновь призванных солдат длится минимум месяц времени. Для специальностей, требующих особой подготовки, – два и более месяца.

Ранее сообщалось, какие болезни нервной системы и органов дыхания являются основанием для признания непригодным во время мобилизации. Примечательно, что перечень заболеваний, из-за которых не примут в армию в мирное время, существенно шире, чем препятствующий службе в военное время.

Напомним, что повестки разрешили вручать без привязки к месту жительства. До этого повестки на блокпостах вручались по территориальному принципу, хотя это правило было достаточно формальным.

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