Кого мобилизуют в Украине в октябре, а кто имеет право на отсрочку: разъяснение
В Украине было продолжено действие военного положения и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ по меньшей мере до 15 ноября этого года. Поэтому с 1 октября в армию продолжат мобилизовать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. А военнообязанные женщины, которые этого еще не сделали, должны встать на воинский учет.
OBOZREVATEL собрал всю имеющуюся информацию о порядке мобилизации в октябре.
Так, к мобилизации будут привлекать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт военной службы, а также тех мужчин, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы.
Также могут мобилизовать мужчин от 18 до 27 лет, проходящих службу в запасе.
Мобилизации будут подлежать и мужчины, исключенные и снятые с воинского учета, которых ВВК признала пригодными к военной службе, если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления.
В ВСУ также могут призвать людей с инвалидностью от 18 до 60 лет, которые были признаны пригодными или ограниченно пригодными к службе, по их собственному желанию.
Следует отметить, что военнообязанные, которые переезжают в другие города, регионы или страны, должны в течение семи дней обратиться в ТЦК или дипломатическое ведомство для личной регистрации.
Кто имеет право на отсрочку в октябре. Это лица, которые:
– ухаживают за женой, мужем, отцом или матерью с инвалидностью, и больше некому предоставлять уход, при условии отсутствия других членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет;
– зарегистрированные работники, чьи места работы были забронированы;
– являются людьми с инвалидностью или непригодными к службе по снятию с военного учета;
– родители многодетных семей;
– родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;
– родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;
– родители несовершеннолетних детей, если их партнеры или партнерши проходят военную службу;
– студенты, аспиранты, ассистенты-стажисты, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;
– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;
– народные депутаты Украины, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, СВР, НГУ, ГПСУ, НПУ, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.
Напомним также, что есть четыре вида повесток: для уточнения учетных данных, для прохождения медкомиссии, повестки-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября. Что будет с воинским учетом и выездом за границу, читайте по ссылке.
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