Кого мобилизуют в Украине в октябре, а кто имеет право на отсрочку: разъяснение

В Украине было продолжено действие военного положения и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ по меньшей мере до 15 ноября этого года. Поэтому с 1 октября в армию продолжат мобилизовать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. А военнообязанные женщины, которые этого еще не сделали, должны встать на воинский учет.

OBOZREVATEL собрал всю имеющуюся информацию о порядке мобилизации в октябре.

Так, к мобилизации будут привлекать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт военной службы, а также тех мужчин, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы.

Также могут мобилизовать мужчин от 18 до 27 лет, проходящих службу в запасе.

Мобилизации будут подлежать и мужчины, исключенные и снятые с воинского учета, которых ВВК признала пригодными к военной службе, если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления.

В ВСУ также могут призвать людей с инвалидностью от 18 до 60 лет, которые были признаны пригодными или ограниченно пригодными к службе, по их собственному желанию.

Следует отметить, что военнообязанные, которые переезжают в другие города, регионы или страны, должны в течение семи дней обратиться в ТЦК или дипломатическое ведомство для личной регистрации.

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Кто имеет право на отсрочку в октябре. Это лица, которые:

– ухаживают за женой, мужем, отцом или матерью с инвалидностью, и больше некому предоставлять уход, при условии отсутствия других членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет;

– зарегистрированные работники, чьи места работы были забронированы;

– являются людьми с инвалидностью или непригодными к службе по снятию с военного учета;

– родители многодетных семей;

– родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

– родители-усыновители детей с инвалидностью до 18 лет;

– родители несовершеннолетних детей, если их партнеры или партнерши проходят военную службу;

– студенты, аспиранты, ассистенты-стажисты, аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– народные депутаты Украины, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, СВР, НГУ, ГПСУ, НПУ, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Напомним также, что есть четыре вида повесток: для уточнения учетных данных, для прохождения медкомиссии, повестки-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что изменится для военнообязанных женщин с 1 октября. Что будет с воинским учетом и выездом за границу, читайте по ссылке.

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