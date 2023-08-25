Кого могут снять с воинского учета в Украине с 1 сентября и какие документы нужны: разъяснение

В Украине для защиты страны от российского врага в ВСУ могут мобилизовать любого из военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. К тому же во время войны призыву подлежат все, кто не имеет права на отсрочку и не исключен из воинского учета.

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Что касается последнего, то украинским законодательством определены семь категории мужчин, которых после исключения из учета не заберут в армию даже в условиях военного положения. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, какие документы нужны в таком случае.

Кто подлежит исключению из воинского учета в сентябре?

Отметим, что в Украине несколько видов воинского учета, на котором стоят мужчины, начиная с учета призывников и до учета военнообязанных в дипломатических учреждениях.

Исключение из учета означает, что гражданин перестает быть военнообязанным или резервистом. В то же время существует еще понятие снятия с воинского учета – это явление временное и происходит, если мужчина меняет место прописки, проживания, выезжает за границу, отбывает наказание за нетяжкое преступление. Оно предполагает обязательный возврат на учет, иначе это будет нарушением правил.

Из воинского учета в Украине исключают мужчин, которые:

– были приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

– по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в военное положение с исключением из воинского учета;

– достигли предельного возраста пребывания в запасе;

– призваны или приняты на военную службу;

– проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

– умерли (военнослужащие и военнообязанные);

– отказались от украинского гражданства и покинули Украину;

Необходимо подчеркнуть, что выезд за границу более чем на три месяца предусматривает снятие с воинского учета в Территориальном центре комплектования по месту жительства и постановку на консульский и воинского учет в дипломатических учреждениях Украины за рубежом. Таких лиц не исключают из воинского учета в Украине.

Порядок исключения из воинского учета и какие документы нужны?

Исключение из воинского учета осуществляется при личном присутствии военнообязанного или военнослужащего. В Порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов указано, что это обязанность ТЦК и СП.

Для исключения из воинского учета требуются:

– заявление;

– паспорт;

– документы, подтверждающие основание для исключения из воинского учета;

– военно-учетные документы;

ТЦК и ЧП, в который человек представляет документы, рассматривает их и выносит решение о исключении из воинского учета.

Положительное или отрицательное заключение можно забрать в ТЦК самостоятельно или через представителя.

Если человек не согласен с решением об исключении из воинского учета, его можно обжаловать в административном суде.

Исключение из воинского учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными (непригодны по состоянию здоровья), объявленные умершими (пропавшие без вести) или осужденные к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые категории мужчин не подлежат мобилизации в военное время. В частности, из-за состояния здоровья, вида деятельности или семейных обстоятельств.

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