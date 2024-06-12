Кого не могут принудительно мобилизовать и как обжаловать решение ВВК: подробное разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, введенная из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанные мужчины могут быть принудительно мобилизованы в Вооруженные силы, если они не имеют отсрочки и пригодны к службе по состоянию здоровья.

А вот отсрочка от мобилизации возможна по основаниям, определенным законом. В частности, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по решению районных призывных комиссий по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Мужчины с отсрочкой не подлежат мобилизации, но могут присоединиться к войску добровольно. Отсрочка не освобождает от службы, а позволяет избежать принудительной мобилизации.

Отсрочка предоставляется мужчинам и женщинам в следующих условиях:

по состоянию здоровья,

по семейным обстоятельствам,

для получения образования, научной работы или преподавания,

при наличии бронирования,

через профессиональную деятельность.

Даже с отсрочкой человек остается на военном учете. Новый закон расширяет список лиц, которые могут получить отсрочку, и уточняет условия ее предоставления для некоторых категорий граждан.

Решение военно-врачебной комиссии (ВВК) можно обжаловать в комиссии высшей инстанции или в суде. Юристы советуют сначала обращаться в ВВК без привлечения суда, а если комиссия высшей инстанции не удовлетворяет требованиям, тогда обращаться в суд.

Если вы не согласны с решением ВВК, следует:

подать жалобу в органы ВВК (областной или центральный) с указанием причины,

добавить копию справки ВВК,

предоставить документы, подтверждающие несогласие (медицинские обследования, заключения врачей, выписки из карточек).

Основания для обжалования решения ВВК (указываются в заявлении/жалобе):

заболевание установлено врачом не той специализации,

неправильный уровень нарушения функций организма,

ВЛК не учла состояние личности и не указала возможность или невозможность служить,

нарушение правил медицинского осмотра комиссией.

Следует отметить, что Кабинет Министров Украины внес изменение в постановление о бронировании от призыва во время мобилизации. Теперь может быть забронировано до 100% работников оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Таким образом Кабмин лишь модернизировал действующее постановление №76. Кроме того, совместно с бизнесом и экспертной средой нарабатываются новые подходы к бронированию.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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