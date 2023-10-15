Кого в первую очередь заберут в ряды ВСУ и можно ли обжаловать решение о мобилизации: подробное разъяснение

Во время мобилизации, продолжающейся в Украине из-за полномасштабной агрессии РФ, повестки в первую очередь будут получать военнообязанные с военными специальностями, которые являются особенно затребованными в армии. В список входят танкисты, артиллеристы, штурмовики, парамедики и другие, призвать могут также мужчин, признанных ограниченно пригодными для военной службы.

При этом законодательство предусматривает для призывников возможность обжаловать решение ВВК, если они считают, что состояние их здоровья не позволяет служить в армии, доказывать необъективность заключения военно-врачебной комиссии они могут как через суд, так и досудебным способом. Кому сейчас вручают повестки и что нужно знать призывнику, который не согласен с выводом ВЛК, рассказывает OBOZ.UA.

В первую очередь получить повестки имеют шансы военнообязанные со специальностями, на которые сейчас существует особенно большой спрос. Так, капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас в комментарии Today.ua, отметил, что в настоящее время украинское войско особенно нуждается в танкистах, штурмовиках, пехотинцах, артиллеристах, операторах БпЛА, парамедиках, а также водителях.

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В то же время, по словам Прозапаса, мобилизация не означает, что человек непременно окажется на передовой: часть призывников будут действовать и для выполнения других обязанностей, в частности, для службы в штабе.

Повестки в Украине сейчас вручают пригодным и ограниченно пригодным мужчинам в возрасте от 27 до 60 лет независимо от наличия опыта военной службы. Мужчины 18-27 лет, пригодные или ограниченно пригодные к военной службе, могут получить повестку, если находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или на военной кафедре.

По контракту могут служить подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 18 до 60 лет. Также повестки могут получить снятые с военного учета мужчины до 60 лет и исключенные из учета граждане 18-60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершали тяжких преступлений.

Каждый призывник проходит военно-врачебную комиссию. И в случае если он не согласен с решением ВВК, согласно действующему законодательству может обжаловать его в досудебном порядке в течение трех месяцев.

По словам юриста юридической компании Gracers Анастасии Цыбулько, первым шагом для обжалования заключения комиссии должен стать сбор документов.

"В первую очередь нужно подготовить все документы, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВВК о состоянии здоровья. В частности, медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы врачей (государственной больницы) о наличии определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей", – отметила она.

Обжаловать решение ВВК можно через суд, но это не единственный путь. Так, по словам юриста, постановления центральной ВВК могут быть обжалованы в судебном порядке, а постановление ВВК регионов – в Центральной военно-врачебной комиссии.

"Если вы хотите обжаловать постановление ВВК районного и городского уровня без суда, то есть вариант обращения к ВВК областного уровня с целью пересмотра такого вывода. В случае необходимости пересмотра или отмены постановлений подчиненных ВВК, то это могут делать военно-врачебные комиссии соответствующих регионов. Центральная ВВК пересматривает постановления ВВК любого уровня", – подчеркнула Цыбулько.

Она добавила, что по результатам рассмотрения обращения комиссия может принять решение о проведении контрольного или повторного медицинского осмотра.

Обжалование решения ВВК через суд осуществляется в порядке административного судопроизводства путем подачи искового заявления в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

"Однако стоит учесть, что в судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращаетесь в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления", – отметила Цыбулько.

Если же обратиться сразу в суд, обжаловать постановление ВВК можно в течение шести месяцев со дня его вынесения.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько еще продлится мобилизация в Украине и смогут ли забирать на фронт мужчин старше 60 лет.

Кроме того, мы рассказывали, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине и какие документы нужны ТЦК.