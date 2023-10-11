Кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине и какие документы нужны для ТЦК: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. Однако ряд законных оснований дает право на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Для этого необходимо предоставить соответствующие документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В связи с полномасштабным вторжением России уже более полутора лет мобилизуют украинцев, которые были признаны пригодными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Также призывают граждан, которых ВВК сочла ограниченно пригодными. Однако таких людей отправляют не на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК и СП.

В то же время ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гласит о том, что целый ряд категорий граждан имеют законное право на освобождение от мобилизации. Однако это право следует доказать в ТЦК и СП соответствующими документами.

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Получить законное освобождение от службы в армии могут такие категории граждан:

– забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);

– признанные лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

– многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

– родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

– женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

– опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

– народные депутаты;

– студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Напомним, в Украине разработали электронный реестр военнообязанных, в Министерстве обороны Украины обещают обнародовать свою позицию относительно его работы. В то же время, на данный момент в оборонном ведомстве не дали ответа о возможности рассылки повесток в электронном виде в личные кабинеты военнообязанных.

Ранее министр цифровой трансформаци Михаил Федоров сообщал, что электронный закрытый реестр военнообязанных наполнен на 90% и уже функционирует. 6 сентября новый глава МО Украины Рустем Умеров назвал запуск единого реестра призывников одной из основных задач в новой должности.

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