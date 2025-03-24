Количество обращений в центры рекрутинга украинской армии увеличивается: в Минобороны озвучили цифры

В Министерстве обороны Украины заявили, что количество обращений в центры рекрутинга украинской армии в марте увеличивается. За предыдущую неделю в такие центры обратилось 1 226 граждан, что стало лучшим показателем первого месяца весны.

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Как сообщила прессслужба Минобороны, общее количество обращений достигло 46 тысяч 883. Из них 9 тысяч 550 украинцев начали процесс оформления на военную службу.

"Предыдущая неделя стала лучшей в марте по количеству обращений в центры рекрутинга", – говорится в сообщении.

В то же время в министерстве информировали, что 21% кандидатов – это женщины.

Топ-областей с наибольшим количеством кандидаток: Черновицкая – 42%, Хмельницкая и Винницкая – 39%, Тернопольская – 34%.

В Минобороны также обнародовали топ-5 регионов с наибольшим количеством людей, вступивших в ряды Сил обороны: Львовщина, Киев, Днепропетровщина, Запорожская область и Харьковщина.

Всего в стране действуют 49 центров рекрутинга. Первый был открыт 12 февраля 2024 года во Львове, другие начали активно открываться с конца марта 2024, напомнили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в бригаде Нацгвардии "Азов" показали, как из рекрутов готовят закаленных бойцов. Военные проходят тренировки по кроссфиту и экзамену, который должен показать готовность к службе в подразделении спецназначения.

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