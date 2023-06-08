'Количество пролетов было таким, что посчитать невозможно': ВСУ устроили оккупантам мощную 'бавовну' в Токмаке

Украинские воины продолжают мужественно удерживать оборону и вести наступательные действия на некоторых участках фронта. Этой ночью украинские защитники устроили оккупантам мощную "бавовну" на Запорожье.

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ВСУ ударили по позициям врага во временно оккупированном Токмаке. О взрывах сообщили в сети.

Украинским воинам удалось уничтожить большое количество живой силы врага. Численность взрывов во временно оккупированном украинском городе была такой, что трудно счесть.

"Всю ночь в Токмаке на Запорожском фронте было очень горячо! Кац*пы дохли как мухи. Количество пролетов было таким, что даже посчитать невозможно", — говорится в сообщении.

Оккупанты также отключили сотовую связь и интернет в Токмаке и Молочанске.

Днем ранее на оккупированной части Запорожья сообщили о "бавовне". В поселке Мирное под Мелитополем был слышен мощный взрыв у захваченной захватчиками воинской части.

Также OBOZREVATEL сообщал, что российская армия начала опрокидывать свои силы из некоторых временно оккупированных городов Запорожской области. На фоне потерь захватчики перемещаются в деревни, где могут спрятаться за мирными жителями, как за живым щитом.

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