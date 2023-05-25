Оккупанты перемещают силы из Токмака и Молочанска на Запорожье: СМИ объяснили, что происходит. Карта

Российская армия начала перебрасывать свои силы из некоторых временно оккупированных городов Запорожской области. На фоне потерь захватчики перемещаются в села, где еще могут спрятаться за мирными жителями, как за живым щитом.

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Местные отмечают, что враг ожидает контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает украинское издание "РИА-Мелитополь" в Telegram-канале (чтобы просмотреть карту, доскролльте новость до конца).

"По информации жителей Токмака и Молочанска, где ежедневно враг несет существенные потери из-за постоянных обстрелов группировок РФ со стороны ВСУ, раш*сты выходят из этих городов", – говорится в сообщении.

Люди рассказали, что если раньше оккупанты обустраивали свои базы в местных школах, ангарах и на предприятиях, то сейчас изменили эту тактику.

В частности, солдаты ВС РФ селятся в частных домах по селам, а также в посадках. Они роют окопы и строят блиндажи в полях, прячась под землей.

"Более того, в разговоре с местными говорят прямо: "Когда вы уже будете наступать? Мы собрали вещи", – пишет СМИ.

Вместе с тем издание добавляет, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье наоборот увеличивается количество российских военных.

Так, особенно много их заметили в нижней части города в районе рынков Центральный и Образцовый, где местные торгаши делают бизнес на военной форме армии РФ.

"Раш*сты в активном поиске "сеточки" – летней формы в связи с жаркой погодой. Кроме того, в последнее время на аэродром активно завозят цистерны с топливом. Над авиагородком и в окрестностях ежедневно кружат вертолеты", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Запорожья военные ВС РФ не только сооружают фортификационные линии. Захватчики взялись затапливать некоторые территории, чтобы создать естественные препятствия в случае наступления Сил обороны Украины.

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