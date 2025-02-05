Количество штурмовых действий противника падает 7-й день подряд: в DeepStatе оценили ситуацию

Количество штурмовых действий российских оккупантов на фронте падает 7-й день подряд. Так, за вчера, 4 февраля, их было всего 80.

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Об этом сообщили аналитики Telegram-канала "DeepState" 5 февраля. Если сравнивать, то к примеру в декабре происходило 292 атаки в сутки.

"Количество штурмовых действий противника падает 7-й день подряд. Согласно данным, которые публикует ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак. Например, за вчера было 80, для сравнения на пике в декабре было 292 атаки", – говорится в сообщении.

За последние несколько месяцев сложилась следующая ситуация:

в ноябре произошло всего 5205 штурмовых действий, среднесуточное количество составляет – 173.5 атак;

в декабре россияне совершили 6247 штурмов, в сутки – 201.5 атак;

в январе враг провел 5087 штурмовых действий, соответственно – 164 атаки в сутки;

за 4 дня февраля произошла 381 атака, в сутки – 95 штурмов.

Напомним, FPV-дроны сделали крупномасштабные танковые атаки российской армии практически безрезультатными по всей активной линии фронта в Украине. Даже пропагандисты РФ признают "нулевой результат" подобных операций. Однако оккупанты покидают технику и идут в "мясные штурмы".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного эксперта Александра Коваленко, в декабре войска РФ вполне ожидаемо установили абсолютный рекорд по потерям личного состава. Начиная с июня, отмечался постепенный рост этого показателя с установлением абсолютных рекордов с октября.

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