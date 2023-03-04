''Количество сил противника уменьшается каждый день!'' Командующий Силами спецопераций рассказал об обороне Бахмута

Украинские спецназовцы, привлеченные к обороне Бахмута, работают в тяжелейших условиях. Несмотря на это, они достойно выполняют поставленные задачи.

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Плечом к плечу с побратимами из других родов войск Сил обороны Украины они ежедневно минусуют силы противника. Об этом заявили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Все подразделения ССО Украины, привлеченные к обороне Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно", – отметил командующий Сил специальных операций ВС Украины Виктор Хоренко.

Генерал Хоренко посетил подчиненные подразделения, защищающие Бахмут и выполняющие задачи в Донецкой и Луганской областях Украины. Целью поездки было решение вопросов, связанных с обеспечением и работой подразделений ССО на фронте.

"Во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов по обеспечению и организации работы подразделений Сил специальных операций. По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, что входят в структуру ССО Украины. А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя", – говорится в сообщении ССО.

Напомним, в конце февраля в Украину прибыл министр обороны Эстонии с пакетом военной помощи ССО. Ханно Певкура объявил о том, что Эстония передает украинским спецназам автоматы, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также экипировку для военных.

Также сообщалось, что Бахмут также на днях посетил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Там он заслушал доклад командиров об обстановке в подразделениях, а также ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших воинов на линии фронта.

Кроме того, Сырский наградил защитников, которые в боях за Бахмут подают пример стойкости, мужества и героизма.

Между тем, по данным Генштаба, оккупанты и дальше пытаются окружить Бахмут.

Всего же за прошедшие сутки ВСУ отразили более 150 атак армии РФ на пяти направлениях. Кроме Бахмута, враг пытается атаковать на Купянском, Лиманском, Шахтерском и Авдеевском направлениях.