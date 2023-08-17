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Коллаборанты из Горловки пожаловались на большие потери в войне: погибли 20 тыс. жителей, которых "мобилизовала" Россия – ЦНС

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Коллаборанты из Горловки пожаловались на большие потери в войне: погибли 20 тыс. жителей, которых 'мобилизовала' Россия – ЦНС

Российская администрация временно оккупированной Горловки в Донецкой области пожаловалась на Кремль из-за массовой гибели своих жителей на войне против Украины. На сегодня уже 20 тысяч человек, которых в 2022 году мобилизовали в ВС РФ, пополнили ряды их потерь.

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В то же время захватчики готовятся к новой волне мобилизации на оккупированных территориях (ВОТ) и уже формируют списки кандидатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Москва направила коллаборантам Горловки новый план по мобилизации, но те его раскритиковали. Они пожаловались, мол, в городе и так "растет социальное напряжение", потому что с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тыс. горловчан, которых принудительно забрали в армию РФ в 2022 году.

В ЦНС напомнили, что присоединение к рядам оккупационных сил людей с захваченных территорий является международным преступлением. Страна-агрессор Россия же из жителей ВОТ формирует передовые отряды.

Без должной подготовки российские командиры бросают их на передовую, ведь россиянам "выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют".

Коллаборанты из Горловки пожаловались на большие потери в войне: погибли 20 тыс. жителей, которых "мобилизовала" Россия – ЦНС

В то же время цели путинской "СВО" не достигаются и постоянно несут изменения. Только в прошлом году Кремль мобилизовал в свою оккупационную армию 300 тыс. граждан РФ. Ныне результатом этих действий стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой стране-агрессоре.

Поэтому оккупанты намерены усилить темпы мобилизации именно на временно захваченных территориях Украины, чтобы не выводить свое население "из транса пропаганды" и не потерять популярность войны.

Напомним, что Горловка находится во временной оккупации РФ с 2014 года. По данным открытых источников, к началу 2022 года общее население города составило около 239,8 тыс. человек. Неоднократно оккупанты там устраивали волны скрытой мобилизации, забирая в ряды ВС РФ студентов и рабочих. Параллельно захватчики проводят депортацию населения, в частности детей в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР МО, руководство РФ планирует мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч человек. У путинского режима просто нет другого выхода, поэтому в стране-агрессоре давно идет подготовка к тому, чтобы привлечь в оккупационную армию еще больше людей.

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