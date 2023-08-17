Коллаборанты из Горловки пожаловались на большие потери в войне: погибли 20 тыс. жителей, которых 'мобилизовала' Россия – ЦНС

Российская администрация временно оккупированной Горловки в Донецкой области пожаловалась на Кремль из-за массовой гибели своих жителей на войне против Украины. На сегодня уже 20 тысяч человек, которых в 2022 году мобилизовали в ВС РФ, пополнили ряды их потерь.

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В то же время захватчики готовятся к новой волне мобилизации на оккупированных территориях (ВОТ) и уже формируют списки кандидатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что Москва направила коллаборантам Горловки новый план по мобилизации, но те его раскритиковали. Они пожаловались, мол, в городе и так "растет социальное напряжение", потому что с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тыс. горловчан, которых принудительно забрали в армию РФ в 2022 году.

В ЦНС напомнили, что присоединение к рядам оккупационных сил людей с захваченных территорий является международным преступлением. Страна-агрессор Россия же из жителей ВОТ формирует передовые отряды.

Без должной подготовки российские командиры бросают их на передовую, ведь россиянам "выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют".

В то же время цели путинской "СВО" не достигаются и постоянно несут изменения. Только в прошлом году Кремль мобилизовал в свою оккупационную армию 300 тыс. граждан РФ. Ныне результатом этих действий стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой стране-агрессоре.

Поэтому оккупанты намерены усилить темпы мобилизации именно на временно захваченных территориях Украины, чтобы не выводить свое население "из транса пропаганды" и не потерять популярность войны.

Напомним, что Горловка находится во временной оккупации РФ с 2014 года. По данным открытых источников, к началу 2022 года общее население города составило около 239,8 тыс. человек. Неоднократно оккупанты там устраивали волны скрытой мобилизации, забирая в ряды ВС РФ студентов и рабочих. Параллельно захватчики проводят депортацию населения, в частности детей в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР МО, руководство РФ планирует мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч человек. У путинского режима просто нет другого выхода, поэтому в стране-агрессоре давно идет подготовка к тому, чтобы привлечь в оккупационную армию еще больше людей.

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