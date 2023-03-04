Оккупанты проводят скрытую мобилизацию на Донбассе – Генштаб

На востоке Украины на временно оккупированных территориях враг продолжает проводить скрытую мобилизацию с целью пополнения масштабных потерь в живой силе, что нарушает законы и обычаи войны. Новая волна призыва с 5 марта запланирована в Горловке Донецкой области.

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Об этом в вечерней сводке 4 марта сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По данным наших военных, в Горловке всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной "администрации" по постановке на воинский учет мужчин с 1995 по 2005 г. рождения.

Кроме того, продолжается принудительная паспортизация украинцев на территории Луганской области, временно занятой противником.

Оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских, не имеющих паспорта "гражданина РФ". Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганска.

В целом за минувшие сутки основные усилия врага были сосредоточены на наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Противник продолжает безуспешные попытки наступлений в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Более детально о ситуации на передовой можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 3 марта российские войска убили двух жителей подконтрольной части Донецкой области. Люди погибли в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Максимильяновка и Северск.

– Ранее в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой на Донетчине. В некогда живописном месте, где была набережная, все разбито снарядами. Церковь чудом уцелела, но вокруг не осталось ничего живого.

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