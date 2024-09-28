Колонны грузовиков с боекомплектом: Россия отправила под Угледар 5 тысяч военных. Фото

Страна-агрессор перебросила под Угледар 5 тысяч военных. В настоящее время активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волновахи и Угледара.

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Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что "также была зафиксирована переброска сил врага из Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района".

Однако, по словам Андрющенко, в этом направлении наблюдается определенное замедление этого процесса и сокращение по численности.

"Россияне продолжают перебрасывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории России через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо того, чтобы разминировать территорию, российские оккупанты в школах Мариуполя раздают детям брошюры, рекламирующие службу в армии РФ. Кроме этого, в учебных заведениях захватчики проводят уроки, утверждая, что они о "мужестве и безопасности".

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