Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и чиновниками Украины по завершению войны – NBC

Команда избранного президента Дональда Трампа по вопросам безопасности начала консультации с Белым домом и украинскими лидерами, пытаясь найти пути завершения войны с Россией. Несмотря на обещания Трампа завершить войну еще до своей инаугурации, его советники и кандидаты на ключевые должности не представили Киеву ни концептуального, ни конкретного мирного плана.

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Об этом пишет американский канал NBC News. Издание ссылается на информацию источников, осведомленных с ситуацией.

Неоднозначные сигналы Трампа

В своих публичных комментариях Дональд Трамп посылает неоднозначные сигналы. Он назвал потери с обеих сторон "трагедией" и призвал Россию к миру, но в то же время допустил возможность сокращения военной помощи Украине. Он также намекнул, что может снова ввести ограничения на использование Украиной американских ракет для ударов по территории России.

Аналитики отмечают, что, несмотря на обещания Трампа быстро прекратить войну, остается непонятным, сможет ли он убедить российского диктатора Владимира Путина остановить боевые действия, особенно на фоне успехов российских войск на востоке Украины.

Также непонятно, общалась ли команда новоизбранного президента США с Кремлем. Когда Трампа об этом спросили у Meet the Press, он отказался сказать, общался ли с Путиным после выборов.

"Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", – сказал Трамп.

Переходная команда отказалась комментировать, передал ли Трампу союзник Путина премьер Венгрии Виктор Орбан какое-либо сообщение от России во время его недавнего визита в Мар-а-Лаго.

Контакты с администрацией Байдена

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров с конгрессменом Майком Уолтцом, которого Трамп избрал своим будущим советником по национальной безопасности. Обсуждались вопросы передачи информации, но конкретные стратегии прекращения войны или прекращения огня не рассматривались.

Согласно источникам эти разговоры помогут избежать неожиданностей со стороны администрации Байдена до момента инаугурации Трампа.

"Трамп серьезно настроен достичь прекращения огня в первый день своего президентства", – отметил источник.

Переговоры с Киевом

Команда Трампа пока не представила официальные планы украинскому правительству, но последние контакты между Владимиром Зеленским и Трампом, а также их советниками проходили в конструктивном русле.

Встречи, в частности в Париже, организованные президентом Франции Эммануэлем Макроном, стали важным шагом в налаживании диалога. В ходе переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с Кейтом Келлогом, которого Трамп планирует назначить специальным посланником США в Украине. К разговорам также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Сейчас атмосфера в обсуждениях между украинской стороной и командой Трампа, включая Зеленский и сам Трамп, позитивна", – сообщил источник, осведомленный с переговорами.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп выступил против ударов по территории России американскими ракетами. Он заявил, что не понимает, почему США разрешили это, по его словам, такое решение лишь "усиливает войну".

Из-за заявлений Трампа администрация Байдена ускоряет доставку оружия в Украину. Вашингтон пытается обеспечить украинцам "прочную основу для подготовки к 2025 году".

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