'Команда уже работает над этим': в Минобороны сказали, когда заработает электронная очередь в ТЦК

В Министерстве обороны Украины анонсировали введение электронной записи для посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это должно произойти в ближайшее время.

Работа над запуском электронной очереди продолжается. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим. Я думаю, что уже развернутый инструмент сможет стать доступным в ближайшее время…Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать", – рассказала она.

По словам чиновницы, решение о внедрении этого инструмента в Минобороны приняли, реагируя на те вызовы, "которые есть сейчас". Речь идет о больших очередях в ТЦК, вызванных в том числе и принятием мобилизационного закона, который накладывает на военнообязанных обязанность обновить свои данные.

"Поэтому у многих людей возникла необходимость это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро", – заверила Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК Соломенского района Киева зафиксировали большие очереди из мужчин. Люди часами стоят в коридорах, чтобы обновить свои данные и пройти медицинскую комиссию.

Аналогичная ситуация с очередями в ТЦК в Полтавской области – стоят в них не добровольцы, а в основном те, кто имеет отсрочку от мобилизации или бронирование. Эти люди хотят обновить свои военно-учетные данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!