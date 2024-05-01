В Полтавской области выросли очереди возле ТЦК и СП, но это не добровольцы: Истомин объяснил ситуацию. Видео

В последние дни возле территориальных центров комплектования и социальных услуг на Полтавщине выросли очереди. Однако стоят в них не добровольцы, а в большинстве своем те, кто имеет отсрочку от мобилизации или бронирования.

Ситуацию в комментарии "Радио Свобода" объяснил руководитель пресс-центра Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, эти люди хотят только обновить свои военно-учетные данные.

Спикер согласился, что очереди немного увеличились, однако заметил, что желающих воевать там мало. Кроме тех, кто имеет основания для отсрочки или бронирования, выстаивать под стенами ТЦК вынуждены и те, кто хочет уволиться, поскольку сейчас идет увольнение военнослужащих срочной службы.

Напомним, в ТЦК Соломенского района Киева также зафиксировали большие очереди из мужчин. Люди часами стоят в коридорах, чтобы обновить свои данные и пройти медицинскую комиссию.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации в Украине, мужчинам призывного возраста нужно будет в течение 60 дней уточнить свои учетные данные в центрах комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Черкассах ТЦК и СП с 25 апреля приостановил прием документов на отсрочку от воинской службы. Это временная мера, необходимая ТЦК, чтобы подробнее изучить новый закон о мобилизации.

– Для того, чтобы обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, нужно явиться туда со всеми документами, подтверждающими личность и удостоверяющими другую информацию о лице (право на отсрочку, семейное положение, сведения об изменении гражданства, об изменении (установление) группы инвалидности и т.п.).

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