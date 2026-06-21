Командир 7-го корпуса ДШВ Ласийчук: ближайшие месяцы станут решающими на Покровском направлении

Следующие несколько месяцев могут стать решающими для ситуации на Покровском направлении. Несмотря на некоторое снижение интенсивности штурмов, российские войска сохраняют высокий уровень активности и огневого воздействия.

Видео дня

В то же время характер боевых действий постепенно меняется из-за внедрения новых технологий. Об этом рассказал командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук, в комментарии BBC News Украина.

По словам Ласийчука, даже несмотря на сокращение количества штурмовых действий в течение последнего месяца, говорить об истощении противника пока преждевременно.

Российские силы продолжают активно применять средства поражения и сохраняют значительный уровень боевой активности.

Он призвал не недооценивать противника и не делать поспешных выводов относительно его возможностей.

Командир подчеркнул, что сейчас на фронте происходит не столько перелом, сколько трансформация самой войны. Это связано с активным использованием и масштабированием новейших технологий на поле боя.

Главные истории дня

"Следующие 3–4 месяца являются ключевыми", — подчеркнул Ласийчук.

По его словам, именно способность украинских Сил обороны наращивать технологическое преимущество и не допустить эффективного ответа со стороны врага может стать предпосылкой для стратегических изменений.

В то же время ситуация на фронте остается далекой от стабильной. Особенно сложной, по словам генерала, является обстановка в районе Константиновки.

"Но пока ситуация на фронте далека от стабильной. В случае с Константиновкой она самая сложная", – отметил бригадный генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам пресс-секретаря Сил обороны юга Владислава Волошина, у оккупантов возникли серьезные проблемы с дронами на южном фронте. Значительная часть вражеских БПЛА выходит из строя еще до выполнения боевых задач.

Причинами становятся технические неисправности, ошибки в эксплуатации и даже "дружественный огонь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!