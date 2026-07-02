"Командиры лично приезжают на занятия к рекрутам": комбриг "Магуры" рассказал о мотивационных контрактах и профилактике СЗЧ

47-я отдельная механизированная бригада "Магура", как и другие подразделения Сил обороны, неоднократно сталкивалась со случаями так называемого СЗЧ – самовольного оставления части военнослужащими. Причем чаще всего такие случаи происходили во время базовой подготовки солдат. Однако после внедрения новых подходов в подготовке воинов, по крайней мере, в 47 ОМБ "Магура" случаи СЗЧ существенно сократились.

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А подход очень прост – занятия с рекрутами постоянно посещают командиры будущих солдат. Об этом в эфире военного журналиста Романа Бочкалы рассказал комбриг "Магуры" Максим Данильчук.

Страх за собственную жизнь

По словам Максима Данильчука, больше всего случаев самоубийств было "во время базовой подготовки из-за страха за собственную жизнь".

"Мы имеем право проводить обучение самостоятельно, поэтому я ввел правило: командиры рот и батальонов лично приезжают на занятия к новобранцам. Когда боец общается с командиром, с которым через 55 дней пойдет в бой, возникает доверие. Рекруты видят, как их встречают, как с ними разговаривают, и тогда желание уйти в самовольное отсутствие исчезает, а бойцы говорят, что готовы работать с такими командирами", – пояснил комбриг.

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Он также сослался на "очень сильную команду" 47-й ОМБ, где"много молодых офицеров, которые хотят развивать подразделение, и, главное, – стойкая пехота".

Новые контракты и новые выплаты

Как известно, в Вооруженных силах Украины начался первый этап трансформации, который предусматривает изменения в контрактах, переводах между подразделениями, механизмах возвращения военных из СЗЧ и системе денежного обеспечения. В подразделении Данильчука уже действуют новые мотивационные контракты, по крайней мере, "процесс реализации продолжается"

"Все разъяснения по новым законам уже поступили в бригаду, и процесс реализации продолжается. Наши военнослужащие могут самостоятельно переподписать контракты. Основные изменения – в пользу пехоты, в которой сейчас ощущается наибольшая нехватка, чтобы мотивировать людей идти именно на эти должности", – отметил Максим Данильчук.

Он добавил, что уже в июне "пехотинцы будут получать новые выплаты".

О ком речь

Максим Данильчук (1999 года рождения), несмотря на возраст, уже подполковник ВСУ и Герой Украины. Звание Героя с вручением ордена "Золотая Звезда" ему присвоили в феврале 2024 года. Кроме того, он имеет ордена Богдана Хмельницкого II и III степени и орден "За мужество".

Напомним: 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" одной из первых вступила в бой в ходе спецоперации ВСУ в Курской области. Бригада и сейчас выполняет задачи на Сумском направлении, теперь в составе группировки войск "Курск".

"Обстановка контролируемая, хотя и сложная. Противник пытается проводить ударно-поисковые действия и проникать в нашу глубину, чтобы перерезать логистику. Мы, в свою очередь, активно используем беспилотные силы и роботизированные комплексы (в этом направлении бригада значительно развилась за последние полгода). Лучший результат – когда благодаря артиллерии и дронам враг уничтожается еще на подступах, а наша пехота на передовой даже не вступает в прямой бой", – рассказал комбриг "Магури".

Как сообщал OBOZ.UA, количество случаев самовольного оставления службы среди новобранцев удалось существенно сократить именно благодаря изменению подхода к подготовке мобилизованных. Вместо усиления контроля и наказаний в армии сделали ставку на поддержку, информирование и адаптацию людей к новым условиям службы.

Кстати, если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, у него есть возможность вернуться в подразделение через программу "Армия+". Такой механизм возвращения максимально быстрый, прозрачный и простой.

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