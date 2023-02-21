Командование РФ перебросило подразделения захватчиков из-под Мариуполя в район Угледара, – Андрющенко

Военное командование РФ перебросило подразделения оккупационной армии из-под Мариуполя в направлении Угледара. Захватчики штурмуют этот город с конца января.

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Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, все соединения врага, размещенные по линии Малоянисоль – Никольское в течение минувших суток были выведены со своих позиций. Их бросили на участок фронта в район Угледара.

"Ожидаем увеличение количества "хороших русских" в ближайшие дни", – отметил советник мэра.

Андрющенко также показал на карте направление, с которого оккупанты перебросили силы на штурм Угледара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января оккупанты начали штурм Угледара. По мнению журналиста Юрия Бутусова, эта битва будет определять ход дальнейшей войны на юге в 2023 году.

Войска РФ постепенно стирают с лица земли очередной украинский город. После сокрушительных обстрелов разрушены целые кварталы ранее процветающего Угледара.

В мэрии Угледара объясняют, что он является важной логистической точкой для Сил обороны Украины, поэтому захватчики концентрируют здесь мощные ресурсы.

Ранее сообщалось, что военные 155-й бригады морской пехоты РФ понесли большие потери при штурме пригорода Угледара и бежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, оккупанты расстреляли собственного командира Виталия Кучия, пославшего их в разведку.