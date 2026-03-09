Командование РФ под Волчанском наказывает своих солдат за жалобы на привилегии 'Ахмата' – 'Атеш'

Российское командование на Волчанском направлении (Харьковская область) наказывает своих военных за массовые жалобы на привилегии кадыровцев. Дело в том, что пока бойцы "Ахмата" снимают постановочные видео и получают почести, обычные солдаты гибнут во время так называемых "мясных" штурмов.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Сейчас в полк направлена комиссия для проверки всех обстоятельств.

Российские военные записывают обращение из-за произвола командования

Так, агенты движения "Атеш" среди военных 82-го мотострелкового полка ВС РФ сообщают о росте недовольства на Волчанском направлении. По их данным, рядовые военнослужащие открыто выражают возмущение ситуацией и начали массово записывать видеообращения с жалобами на произвол командования.

"Причина – вопиющая несправедливость в распределении наград и боевых задач. Пока солдаты 82 полка истекают кровью в мясных штурмах, кадыровцы отсиживаются за их спинами, снимают постановочные ролики и получают незаслуженные почести", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, командование решило реагировать не на саму проблему, а на военных, которые о ней заявили. В полк срочно направили проверяющую комиссию, а тех, кто записывал видео и выражал недовольство, угрожают бросать в подвалы и отправлять в штрафные штурмовые подразделения.

В "Атэш" также призвали российских военных сообщать о подобных случаях, чтобы не допустить произвола от собственного командования.

