'Репрессии усиливаются': кадыровцы готовятся к захвату бизнеса в оккупированном Токмаке – 'Атеш'

Кадыровцы в оккупированном Токмаке Запорожской области готовятся к захвату местного бизнеса. Захватчики осуществляют инвентаризацию имущества и усиливают системное давление на владельцев аграрных предприятий и торговых сетей.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что эта ситуация подтверждает агрессивный подход Москвы, которая позволяет своим подразделениям разграблять украинские города.

Рейдерские захваты и давление на бизнес в Токмаке

Так, агенты "Атеш" сообщают о начале передела собственности по схеме, ранее зафиксированной в Мариуполе. По их данным, бойцы 78-го полка "Ахмат Север" готовятся к захвату наиболее прибыльных предприятий города с последующей передачей их под контроль структур, связанных с Грозным.

Сейчас оккупационные силы проводят инвентаризацию активов и оказывают системное давление на владельцев аграрных компаний и торговых сетей. Репрессии против местного бизнеса ежедневно усиливаются с целью заставить предпринимателей отказаться от имущества, а процесс сопровождается угрозами сфабрикованных уголовных дел и псевдопроверками, что фактически является подготовкой к рейдерским захватам.

"Ситуация в Токмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдает украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на удержание фронта. Жители города сообщают о постоянном присутствии вооруженных людей в офисах предприятий и попытках навязать "внешнее управление" из приближенных к кадыровским командирам лиц", – говорится в сообщении.

В "Атеш" призвали предпринимателей Токмака передавать информацию о действиях мародеров.

Напомним, ранее партизаны сообщали, что Россия использует захваченные украинские города как разменную монету. В частности, диктатор РФ Владимир Путин решил отдать ресурсы Мариуполя на откуп "Ахмату" в обмен на лояльность главаря Чечни Рамзана Кадырова. Москва планирует передать Мариуполь и весь прилегающий регион под полный контроль группировок из Чечни.

