В обмен на лояльность Кадырова: в 'Атеш' раскрыли, что Кремль решил сделать с оккупированным Мариуполем

Военно-политическое руководство России использует захваченные украинские города в качестве разменной монеты. В частности, диктатор РФ Владимир Путин решил отдать ресурсы Мариуполя Донецкой области на откуп "Ахмату" в обмен на лояльность главаря Чечни Рамзана Кадырова.

Москва планирует передать Мариуполь и весь прилегающий регион под полный контроль группировок из Чечни. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Ситуация в Мариуполе

По информации движения сопротивления, в Мариуполь уже завозятся дополнительные подразделения "Ахмат", задачей которых является окончательная монополизация влияния Грозного над местными ресурсами. Главный интерес кадыровцев сосредоточен именно на огромном промышленном потенциале разрушенного Мариуполя.

По разрешению из Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборантов в расчет не берутся.

Местные жители всё чаще замечают на улицах города большое количество военнослужащих кавказской национальности с шевронами "Ахмата", которые передвигаются на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками. Такое демонстративное поведение подтверждает их уверенность в полной безнаказанности и статусе новых "хозяев" региона.

Напомним, захватчики продолжают терроризировать людей во временно оккупированном Мариуполе. На этот раз россияне хотят сровнять с землей исторический район города. Оккупанты уже утвердили план, согласно которому снесут один из последних исторических районов Мариуполя – Гавань.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области террористы "ДНР" планируют присвоить более шести тысяч квартир горожан. Экспроприация жилья касается всех мариупольцев, которые были вынуждены бежать из оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

