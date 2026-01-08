Оккупанты хотят снести в Мариуполе исторический район, где до сих пор проживают тысячи человек

Российские захватчики продолжают терроризировать людей во временно оккупированном Мариуполе. На этот раз россияне хотят сровнять с землей исторический район города.

Оккупанты уже утвердили план, согласно которому снесут один из последних исторических районов Мариуполя – Гавань. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Преступления РФ против мариупольцев

По данным мэрии оккупированного города, российские захватчики намерены снести район уже в 2026 году. Вместо него в городе собираются построить коммерческую зону, автовокзал, дорожную развязку и торговый центр.

В настоящее время в этом районе проживает более 3 тысяч человек. Несмотря на это, местная оккупационная администрация планирует снести частные дома мариупольцев.

Кроме того, еще в декабре 2023 года оккупанты заявили о планах "реконструировать" два района – Гавань и Слободку. На площади около 170 га планировалось вместо частного сектора построить коммерческие застройки и офисные здания. Захватчики уже приступают к демонтажу.

"В оккупированном Мариуполе продолжается массовый снос домов мариупольцев, пострадавших от российских обстрелов во время блокады города в 2022 году. Вместо их обновления захватчики возводят ипотечное жилье для россиян или другие объекты. При этом, по словам горожан, более чем 18 тысячам семей мариупольцев в оккупированном городе до сих пор негде жить", – сообщили в городском совете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области террористы "ДНР" планируют присвоить более шести тысяч квартир горожан. Экспроприация жилья касается всех мариупольцев, которые были вынуждены бежать из оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

